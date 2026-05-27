Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlıklarını keserken yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar, tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımıyla ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran çok sayıda yaralıya müdahale edildi.

Eline pansuman yapılmasının ardından hastaneden ayrılan Mehmet Aydın, evinde kurban etini parçalarken yaralandığını, eline iki dikiş atıldığını söyledi.

Koluna 5 dikiş atıldı

Kurban keserken sol bileğinden yaralanan Serdar Demirbaş da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Tedavisinin ardından basın mensuplarına konuşan Demirbaş, "Hayvanı kestik, tam derisini yüzerken kazayla kolumu kestim. 5 dikiş atıldı, onun dışında bir şey yok. Kurban kesenlere dikkatli olmaları ve acele etmemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Bazı vatandaşlar, hastaneye yakınlarıyla geldi, kıyafetlerinin kanlı olması dikkati çekti.