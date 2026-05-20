Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar

20.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı, kurbanlık hayvan seçimi ve et muhafazası hakkında uyardı.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim işlemleri ve etlerin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.

Maşalacı, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, küpeli ve sağlık raporlu olması gerektiğini belirterek, kesimlerin hijyen kurallarına uygun alanlarda yapılmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Etlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine dikkati çeken Maşalacı, kurban etlerinin parçalanarak serin ortamda dinlendirildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini anlattı.

Maşalacı, kurban atıklarının çevreye rastgele bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:15:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.