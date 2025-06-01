Kurban Bayramı Tatilinde Kgm Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

(ANKARA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdüdlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece), 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24.00 kadar kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 6 Haziran 2025 Cuma saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24.00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.