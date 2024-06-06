Kurban'da 'Yurt dışı bağış' arttı - Son Dakika
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Kurban'da 'Yurt dışı bağış' arttı

Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazarlara çıkmaya başladı. Hayvan üreticileri, yurt dışı kurbanlık ile yurt içindeki kurbanlık fiyatları arasındaki fark sebebiyle satışların düştüğünü ve vatandaşların yurt dışına vekalet verdiklerini söyledi.

06.06.2024 13:22
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Kurbanda 'Yurt dışı bağış' arttı

SAKARYA - Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazarlara çıkmaya başladı. Hayvan üreticileri, yurt dışı kurbanlık ile yurt içindeki kurbanlık fiyatları arasındaki fark sebebiyle satışların düştüğünü ve vatandaşların yurt dışına vekalet verdiklerini söyledi.

Üreticiler, kurbanlık pazarlarında beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyledi. Üretici Barış Demir, yurt dışı kurbanlık ile yurt içindeki kurbanlık fiyatları arasındaki fark sebebiyle satışların düştüğünü ve vatandaşların dini vecibelerini yurt dışına vekalet vererek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Barış Demir, "Talep hemen hemen aynı ancak yüzde 10 düşüş var diye düşünüyorum. Bunun sebebi ise insanlar ciddi şekilde bağışa yüklendi, bu daha kolay geliyor. İnsanların kurban kesme gücü de biraz azalmış olabilir bu fiyat yükselişiyle alakalı fakat bana göre hayvan bakım maliyetiyle de alakalı bir durum. Geçen yıl, maliyeti az ve daha pahalıydı ama bu yıl maliyet fazla ve daha ucuz. Bizim böyle bir matematik hesabımız var, böyle bir oranımız var. Geçen seneye oranla yüzde 100, yüzde 110, yüzde 120 gibi bir artış söz konusu" dedi.

"200 kilogram ağırlığında bir hayvanın fiyatı şu anda kesim, parçalama dahil fiyatı 120 bin TL"

Kurbanlık fiyatları ve dikkat edilmesi hususları belirten Demir, "Üretime önem vermek için dişi hayvanlarımızı kesmiyoruz, satmıyoruz. Geçen sene ortalama bir fiyat 50 bin TL ile 90-100 bin TL arasında değişiyordu. Bu yıl da 120-130 bin TL'den başlıyor, 200-210 bin TL'ye kadar çıkıyor. Gerçekten bu işi iyi yapan, işinin hakkını veren, işinin detaylarını bilen, kurban kesen arkadaşlarımızın hisse paylarını çok iyi yapan, bu işin kasap tarafı, kesim tarafı çok önemli. Hayvanın bakım tarafı kadar da kasap tarafı da çok önemli çünkü burada gerçekten hak diye bir şey var. Burada 7 insan birleşiyor ve diyor ki, "Bizim etimizi paylaştırın" bunu bilse insanlar kendileri yapar. Bilmediği için biz yapıyoruz. Burada eşit şekilde etin dağılımı çok önemli, arkadaşlarımız buna dikkat etsin. 200 kilogram ağırlığında bir hayvanın fiyatı şu anda kesim, parçalama dahil fiyatı 120 bin TL, 300 kilogram bir hayvanın kesim parçalama maliyeti 150-160 bin TL arasında değişir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sakarya, Kurban, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban'da 'Yurt dışı bağış' arttı - Son Dakika

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