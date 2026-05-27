Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın darbeleri ya da bıçakla yaralandı. Yaralananlar, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geldi. Tedavisi sonrası taburcu olan Rıdvan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Karakaya, gülerek, "Buradan da emniyete gideceğim. Amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" dedi.