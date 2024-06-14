Kurbanda Terzi Dükkanlarındaki Hareketlilik Düşük - Son Dakika
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Kurbanda Terzi Dükkanlarındaki Hareketlilik Düşük

Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle terzi dükkanlarında kurban bayramı öncesinde hareketlilik düşük. Yangından etkilenen çarşı esnafı arasında yer alan terziler, her sene yaşanan kalabalığın aksine bu sene durgunluk yaşıyor. Müşteri sayısının yüzde 75 azaldığı belirtilirken, çarşıdaki yangında 60 bin dolardan fazla zarar olduğu ifade ediliyor.

14.06.2024 11:46
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Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle her sene birçok kişinin kıyafet diktirmek için uğradığı terzi dükkanlarında kurban bayramı öncesinde hareketliliğin düşük olduğu gözlemleniyor.

Tarihi Kayseri Çarşısı'nda 5 Mayıs'ta çıkan yangın çok sayıda dükkanın yanmasına ve maddi zarara yol açtı.

Yangından etkilenen çarşı esnafı arasında yer alan terziler ise her sene yaşanan kalabalığın aksine bayram öncesi durgunluk yaşıyor.

Çarşıdaki terzilerin bir kısmı dükkanlarını yenilerken, bir kısmı ise dikim tezgahlarını götürdükleri evlerinden çalışmaya devam ediyor.

"Çarşının bir kısmının yanmasından dolayı müşteriler yüzde 75 azaldı"

Çarşı esnafı terzi Aram Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1970 yılında çarşıda terzilik yapmaya başladığını, kendisinin de çarşıda iki dükkanı olduğunu ve 30 yıldır çalıştığını söyledi.

Ali, "Her sene özel günlerde bu çarşı hareketleniyor. Yangın sonrası bayram öncesinde bir dükkanımı yeniledim. Ancak bu sene çarşının bir kısmının yanmasından dolayı müşteriler yüzde 75 azaldı." ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda yoğunluk nedeniyle bayramdan iki hafta önce dikim için kumaş bulmakta zorlandıklarına işaret eden Ali, bu sene bayrama birkaç gün kala ancak dikime başlayabildiklerini kaydetti.

Ali, çarşıdaki yangında 60 bin dolardan fazla zarara uğradıklarını da vurguladı.

Çarşıdaki bir başka terzi Dilşad Sadık Reşid de önceki yıllarda işlerinin daha yoğun olduğunu anlatarak, bu sene yangından dolayı durgunluk yaşandığını vurguladı.

Reşid, "Yangından dolayı bu sene müşterilerimiz yüzde 50 azaldı. Bir neden de maaşların (zamanında) verilmemesi ve vatandaşların ramazan bayramında elbise dikimi yapması. Bu nedenlerden dolayı kurbanda dikim az." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurbanda Terzi Dükkanlarındaki Hareketlilik Düşük - Son Dakika

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