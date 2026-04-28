Kurbanlık fiyatları rekor kırdı: Canlı kilogram 500 liraya dayandı

Kurban Bayramı'na bir aydan az süre kala kurbanlık fiyatları tüketici ve üreticinin gündeminde. Büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 500 liraya, karkas et fiyatı ise 1000 liraya dayandı. Geçen yıl 340-380 lira olan canlı fiyatlar bu yıl 450-500 lira bandına, karkas et ise 950-1000 liraya çıktı. Satıcılar, maliyetlerdeki artışa paralel fiyatların yükseldiğini ancak talebin geçen yıla göre düştüğünü belirtiyor.

Güven Hayvancılık sahibi Güven Oktay, yem, nakliye ve kira maliyetlerinin katlandığını, geçen yıl 550-650 lira olan yemin bugün 900-980 lira olduğunu söyledi. Zafer Özmen ise yem çuvalının 1020 liraya çıktığını, bir hayvanın aylık bakım maliyetinin 30 bin lira olduğunu ifade etti. Vatandaşların artık mahalle arası pazarlar yerine kesim ve parçalama hizmeti sunan besi çiftliklerini tercih ettiği belirtiliyor.

Zincir marketlerde hisse bedelleri 20 bin liranın üzerinde. CarrefourSA'da 20-24 kg hisse 34 bin 95 lira, Migros'ta 1/7 hisse 26 bin 950 lira. Türkiye Diyanet Vakfı vekalet bedelini yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında 7 bin lira olarak açıkladı. Türk Kızılay ise yurt içi büyükbaş için 17 bin 250 lira belirledi.