Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurbanlık fiyatları rekor kırdı: Canlı kilogram 500 liraya dayandı

28.04.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık fiyatları yükseldi. Büyükbaşta canlı kilogram 500 TL, karkas et 1000 TL seviyesine ulaştı. Hisse bedelleri 35-40 bin TL bandında, vekalet bedelleri ise yurt içinde 17 bin TL'den başlıyor.

Kurban Bayramı'na bir aydan az süre kala kurbanlık fiyatları tüketici ve üreticinin gündeminde. Büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 500 liraya, karkas et fiyatı ise 1000 liraya dayandı. Geçen yıl 340-380 lira olan canlı fiyatlar bu yıl 450-500 lira bandına, karkas et ise 950-1000 liraya çıktı. Satıcılar, maliyetlerdeki artışa paralel fiyatların yükseldiğini ancak talebin geçen yıla göre düştüğünü belirtiyor.

Güven Hayvancılık sahibi Güven Oktay, yem, nakliye ve kira maliyetlerinin katlandığını, geçen yıl 550-650 lira olan yemin bugün 900-980 lira olduğunu söyledi. Zafer Özmen ise yem çuvalının 1020 liraya çıktığını, bir hayvanın aylık bakım maliyetinin 30 bin lira olduğunu ifade etti. Vatandaşların artık mahalle arası pazarlar yerine kesim ve parçalama hizmeti sunan besi çiftliklerini tercih ettiği belirtiliyor.

Zincir marketlerde hisse bedelleri 20 bin liranın üzerinde. CarrefourSA'da 20-24 kg hisse 34 bin 95 lira, Migros'ta 1/7 hisse 26 bin 950 lira. Türkiye Diyanet Vakfı vekalet bedelini yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında 7 bin lira olarak açıkladı. Türk Kızılay ise yurt içi büyükbaş için 17 bin 250 lira belirledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 01:00:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.