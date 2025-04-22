Kurbanlık Koyun Çalıp Satan İki Şüpheli Gözaltında

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir çiftçiye ait kurbanlık koyunu çalıp sattıkları belirlenen N.T. (35) ve D.Y. (31) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında çiftçi A.İ. (66), Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde cadde kenarındaki yeşil alandan koyunun çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, koyunun 2 kişi tarafından otomobile alınıp götürüldüğünü belirledi. Plakasından tespit edilen otomobildeki şüpheliler N.T. ve D.Y. gözaltına alınırken, koyunu da 8 bin liraya R.D.'ye (41) sattıkları saptandı.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,