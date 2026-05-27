Kurbanlık Market Girişini Güvenlik Kamerası Kaydetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sahibinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlığın markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Boynuna takılı iple götürülen kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Sahibi tarafından bir süre kovalanan kurbanlık, Merkez Mahallesi'ndeki bir markete girdi.

Sahibi gelerek kurbanlık hayvanı marketten teslim aldı.

Kurbanlığın markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçükbaş hayvanın, vatandaşların arasından markete girdiği görülüyor.