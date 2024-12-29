Kürdistan İslami Hareketi Suriye'de Temsilcilik Açtı

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Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) lideri İrfan Ali Abdulaziz, Suriye'nin başkenti Şam'da temsilcilik açtıklarını duyurdu.

Abdulaziz, Süleymaniye'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelere değindi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de daha iyi bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Abdulaziz, çok kültürlü yapının ve özgürlüklerin teminat altına alınmasının önemine değindi.

Abdulaziz, partisinin Suriye'nin başkenti Şam'da temsilcilik açtığını söyledi.