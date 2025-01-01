Küre Dağları'ndaki Ahşap Otelde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Küre Dağları'ndaki Ahşap Otelde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Küre Dağları\'ndaki Ahşap Otelde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Bartın'da Aşağıçerçi köyünde bulunan Küre Dağları milli parkı içindeki 2 katlı ahşap otelde meydana gelen yangın, oteli kullanılamaz hale getirdi. Yılbaşı gecesi dolu olan otelin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

01.01.2025 22:47  Güncelleme: 22:49
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BARTIN'da Aşağıçerçi köyünde bulunan Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki 2 katlı ahşap otel, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yılbaşı gecesi tamamen dolu olan otelde bugün ise konaklayan müşteri olmadığı belirtildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki ekoturizm amacıyla yapılan 2 katlı ahşap otelde çıktı. Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftinin işlettiği ahşap otelin kalorifer dairesinde yangın çıktı. Alevlerin oteli sarmasının ardından olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri, UMKE ile orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının ormana sıçramaması için iş makinaları otelin üst tarafından çukurlar kazdı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. 13 odanın bulunduğu otelin 2'nci katı ve çatısı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

BİR GÜN ÖNCE OTEL TAMAMEN DOLUYDU

Yılbaşında otelin tamamen dolu olduğu bu akşam ise otelde müşteri olmadığı öğrenildi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Otelin işletmecilerinden Yaşar Yıldırım ise "Yangını bana çocuklarım haber verdi, itfaiye ekipleri geldi, kısa sürede kontrol altına alındı. Dün gece otelimiz tamamen doluydu. Bugün müşteri yoktu, çok şükür can kaybı yok, sadece maddi hasarımız var" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yılbaşı, Turizm, Bartın, Güncel, Küre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küre Dağları'ndaki Ahşap Otelde Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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