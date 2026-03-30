Küre'de Başarı Belgeleri ve Kütüphane Haftası Etkinliği

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çeşitli kurumlarda görev yapan personele başarı ve teşekkür belgeleri verildi, Kütüphane Haftası dolayısıyla da etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Mal Müdürlüğü ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personele belgeleri Kaymakam Hasan Çakır tarafından takdim edildi.

Çakır, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde personelin özverili çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, görevlerini gayret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren personele teşekkür etti.

Kütüphane Haftası kapsamında da İlçe Halk Kütüphanecisi Gülcan Sarıçiçek, Kaymakam Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Programda bebek, çocuk ve yetişkin kategorilerinde en çok kitap okuyan kullanıcılara belge, hediye ve kütüphane kartı verildi.

Çakır, kütüphane çalışanları ile vatandaşların Kütüphane Haftası'nı kutlayarak, haftanın kitap okuma alışkanlığını güçlendirmesini ve bilgiye ilgiyi artırmasını temenni etti.