Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri çerçevesinde ilçe okullarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Cumhuriyet İlkokulunda ilçede faaliyet gösteren maden işletmesi yetkililerince eğitimler verildi.
Atık yönetimi, çevre kirliliğine duyarlı olma, doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve doğayı koruma konularının yer aldığı eğitimler verildi.
Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Küre'de Çevre Eğitimleri Düzenlendi - Son Dakika
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