İran Odaklı Gündemin Küresel Maliyetleri ve Diğer Önemli Gelişmeler

07.04.2026 03:10
İran'a odaklanmanın maliyetleri, bölgedeki çatışmaların etkileri ve uluslararası anlaşmazlıklar ele alınıyor. Hizbullah'ın varlığı, Yunanistan'ın silahlandırma çabaları ve Amerikan-İran ilişkileri gibi konulara dikkat çekiliyor.

İran'a odaklanmanın maliyetleri ve küresel etkileri değerlendiriliyor. Hizbullah'ın varlığı, İsrail'in Lübnan'ın bazı bölgelerini işgal etmesine zemin hazırlıyor ve bu bölge, Lübnan'ın su kaynaklarının büyük kısmını sağlıyor. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, Yunanistan bazı Ege adalarını silahlandırıyor ve NATO silahları yerleştirme çabaları sürüyor. İran'daki çatışmanın olumsuz etkileri, Sri Lanka ve Bangladeş gibi ülkelerde Körfez petrolünün ulaşamaması nedeniyle ekonomik krizlere yol açıyor.

Dünya genelinde üzerinde durulması gereken birçok olay yaşanıyor. Ukrayna'daki savaş dördüncü yılına girdi ve Amerika'nın Avrupa'yı savunma iradesinin zayıfladığı görülüyor. Türkiye'de, Boğazların savunmasıyla ilgili bir NATO karargahının kurulması planlanıyor, bu da anayasal ve dış politika tartışmalarına neden oluyor. Lübnan'da, Şiiler ve Sünniler arasındaki gergin barış sona ermiş gibi görünüyor ve Hizbullah bağımsız bir güç olarak varlığını sürdürüyor.

Yemen'deki Husiler, savaş sonrasında Kızıl Deniz'deki gemilere füze saldırıları düzenlemeye devam ediyor ve Batı'nın kontrol çabaları yetersiz kalıyor. Özetle, sadece Amerika-İran çatışmalarına yoğunlaşmanın maliyeti bulunuyor ve diğer önemli gelişmeler ihmal ediliyor, bu eksikliği gidermek gerekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Yunanistan, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

