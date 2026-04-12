Küresel Gazeteciler Konseyi'nden 'Meslek Birliği Yasası' Çağrısı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye'nin 44 ilinden temsilcilerin katılımıyla Ankara'da geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, gazetecilik mesleğinin mevcut durumu, ekonomik zorluklar, dijital dönüşüm ve ifade özgürlüğü sorunları ele alındı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yerel medyanın konsey için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, mesleğin itibar kaybettiğini belirtti. Sosyal medyada içerik üretenlerin gazeteci olarak algılanmasının yanlış bir algı oluşturduğunu ifade eden Dim, gazeteciliğin yeniden itibar kazanması için 'Meslek Birliği Yasası'nın çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Açık kürsü bölümünde, il temsilcileri sahada karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Resmi ilan gelirlerinin daralması, basın kartı sahiplerine yeşil pasaport verilmesi talepleri ve dijital mecralardaki denetimsizlik gibi konular gündeme geldi. Toplantıda, mesleğin kurumsallaşması, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi ve ekonomik destekler gibi çeşitli öneriler sunuldu. Genel Başkan Dim, toplantıdan en önemli sonucun 'Meslek Birliği Yasası' hazırlanması yönünde olduğunu belirterek, bu yasanın hayata geçirilmesi için bir komisyon kurulmasını önerdi. Ayrıca, genel kurulda Dijital Medya Meclisi'nin kurulmasının planlandığı açıklandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı, yerel medyanın güçlendirilmesi vurgusuyla sona erdi ve katılımcılara akşam yemeği ikram edildi.