Küresel Güney Forumu'ndan Temsil Çağrısı - Son Dakika
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Küresel Güney Forumu'ndan Temsil Çağrısı

Sao Paulo'da yapılan forumda Küresel Güney'in yönetişimde daha güçlü ses kazanması istendi.

13.11.2024 12:19
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SAO PAULO, 13 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'nda bir deklarasyon yayımlanarak Küresel Güney'in küresel yönetişimde daha güçlü temsil edilmesi ve daha gür sese sahip olması çağrısı yapıldı.

"Küresel Güney'deki medya ve düşünce kuruluşları, grubun ortak çıkarlarını kararlılıkla savunmalı ve grubun küresel ilişkilerdeki ses ve etkisini sürekli olarak artırmalıdır" ifadelerinin yer aldığı Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Sao Paulo Deklarasyonu'nda Küresel Güney, yükselen "uluslararası düzendeki değişimlerin arkasındaki kilit öneme sahip güç" olarak tanımlandı.

Kalkınma ve yeniden canlanmanın Küresel Güney'in ortak istekleri olduğunun vurgulandığı deklarasyonda Küresel Güney medya ve düşünce kuruluşlarından seslerini yükseltmeleri, eşitlikçi ve kurallı bir çok kutuplu dünyayı savunmaları ve "kapsayıcı ve herkese fayda sağlayan" bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeleri çağrısı yapıldı.

"Farklı medeniyetler arasında uyum içinde bir arada yaşama, etkileşim ve karşılıklı öğrenme, insanlığın ilerlemesi ve küresel barışın önemli itici güçleridir" ifadelerinin yer aldığı deklarasyonda medeniyetlerin farklılıklarına saygı duyulması, kültürel etkileşim ve diyaloğun artırılması ile kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenme yoluyla insanlığın ilerlemesinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Deklarasyonda yeni bir teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm dalgasının, küresel ekonomik ve sosyal kalkınmayı yeniden şekillendirirken aynı zamanda da kestirilemez risk ve zorluklar ortaya çıkardığı kaydedildi. Medya ve düşünce kuruluşlarının birlikte fırsatları yakalaması, zorluklara karşı koyması, meslek etiğini el üstünde tutması, teknolojik inovasyonu benimsemesi, yanlış söylemlerle mücadele etmesi ve ortaklaşa yetki ve itibarlarını koruması gerektiği vurgulandı.

Pazartesi ve salı günleri düzenlenen ve Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin kılavuzluğunda Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa organize edilen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'na 70 ülke ve bölgedeki 170 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet kuruluşu ve işletmeden yaklaşık 350 temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sao Paulo, Politika, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Güney Forumu'ndan Temsil Çağrısı - Son Dakika

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