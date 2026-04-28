Küresel Hava Trafiğinde Büyük Aksaklık: Havayolları Uçuş İptallerini Açıkladı

Küresel hava trafiği, İran'daki savaşın Orta Doğu'daki merkezleri kapatmasıyla aksamaya devam ediyor. Aegean Airlines, Tel Aviv, Beyrut, Dubai, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. airBaltic, Tel Aviv uçuşlarını 31 Mayıs'a, Dubai uçuşlarını 24 Ekim'e kadar iptal etti. Air Canada, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarını 7 Eylül'e kadar durdurdu. Air Europa, Tel Aviv uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar iptal etti. Air France-KLM, Tel Aviv, Beyrut, Dubai ve Riyad uçuşlarını 3 Mayıs'a, KLM ise Riyad, Dammam ve Dubai uçuşlarını 14 Haziran'a kadar askıya aldı. Cathay Pacific, Dubai ve Riyad uçuşlarını 30 Haziran'a kadar durdurdu. Delta, New York-Tel Aviv uçuşlarını iptal etti. El Al, Dubai uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar iptal etti. Emirates ve Etihad azaltılmış program uyguluyor. Finnair, Doha uçuşlarını 2 Temmuz'a kadar iptal etti. IAG, Orta Doğu uçuşlarını azaltacak. Kuwait Airways, 26 Nisan'da 17 destinasyona uçuşları yeniden başlattı. Japan Airlines, Doha uçuşlarını askıya aldı. LOT, Tel Aviv, Riyad ve Beyrut uçuşlarını iptal etti. Lufthansa, Dubai ve Tel Aviv uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar askıya aldı. Malaysia Airlines, Doha uçuşlarını 14 Haziran'a kadar durdurdu. Pegasus, birçok Orta Doğu uçuşunu 1 Haziran'a kadar iptal etti. Qantas, Avrupa hatlarına kapasite artırıyor. Qatar Airways, bazı uçuşları yeniden başlattı. Royal Air Maroc, Doha ve Dubai uçuşlarını iptal etti. Singapore Airlines, Dubai uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar askıya aldı. SunExpress, Dubai uçuşlarını 21 Mayıs'a kadar iptal etti. Wizz Air, İsrail uçuşlarını 4 Mayıs'a erteledi.