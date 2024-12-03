Küresel İklim Değişikliği Sel Tehditini Artırıyor - Son Dakika
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Küresel İklim Değişikliği Sel Tehditini Artırıyor

Prof. Dr. Turoğlu, iklim değişikliğinin yağış rejimini etkileyerek ani sağanaklar ve taşkınlara yol açtığını belirtti.

03.12.2024 10:16
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, küresel iklim değişikliğiyle yağış rejimlerinin farklılaştığını ve ani sağanakların sel ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Turoğlu, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen afet çalıştayı için geldiği Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiğini ifade etti.

Değişen iklim koşullarının yağış rejimini etkilediğini belirten Turoğlu, "Küresel iklim değişikliği yağış rejimini değiştiriyor. Biz bunu engelleyemeyiz. Yağışın şekli, ne zaman yağdığı, yıl içerisindeki sıklığı değişiyor. Bunlar önümüzdeki dönemde çok daha etkili olarak hissedeceğimiz değişiklikler." dedi.

Turoğlu, yağış rejimindeki değişikliklerin ani sağanaklara neden olduğuna dikkati çekti.

Kısa sürede büyük miktarda gelen yağışların insan yaşamını olumsuz etkileyen durumlara sebebiyet verdiğini anlatan Turoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar yağış istatistiklerine baktığımızda belirli bir trend vardı. Ancak 2000'li yıllardan sonra bu trend bozuldu ve sağanak yağışlar beklenmedik anda büyük su kütlesinin toplanmasına neden oluyor. Bu durum sel ve taşkınlar oluşturabiliyor. Burada yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Tek bir kurum ya da kuruluşun bu işin sorumluluğunu alıp taşıması doğru değil. Toplumsal afet farkındalığının oluşturulması bunun için de bireysel afet bilincinin çok önemi var. Bunu yönetmek, yağmurla gelen suyun taşkına ve sele neden olmayacak şekilde deşarj edilmesini sağlayabiliriz. Buna odaklanmalıyız. Yağmurla gelen suyun afete dönüşmemesi için, afet oluşturmasına fırsat vermeden tedbirler almalıyız. Bunu yapabiliriz."

Edirne'deki sel ve taşkınlar

Prof. Dr. Turoğlu, üç nehrin geçtiği Edirne'de tarih boyunca taşkınların yaşandığını ifade etti.

Edirne'nin akarsu taşkınlarının yanı sıra şehir selleri tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu anlatan Turoğlu, " Meriç Nehri'ndeki su seviyesi yükselmeleri ve beraberindeki zararlar Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde hep yaşanmıştır. Bu zararları azaltma yönünde tedbirler alınmış, eksiklikler olmasına rağmen doğru işler yapılıyor. Ancak şehir seli ve taşkınları biraz göz ardı edilmiş. Şehrin yayılış alanı itibariyle düşündüğümüzde giderek Edirne için çok daha büyük tehlike olarak duruyor." diye konuştu.

Turoğlu, gelecek yıllarda Edirne'de şehir seli ve taşkınların daha fazla yaşanabileceğini bu nedenle gerekli planlamaların alt yapı çalışmalarının bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, İklim Değişikliği, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel İklim Değişikliği Sel Tehditini Artırıyor - Son Dakika

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