Çin, Nükleer Enerjide ABD'yi Geçerek Liderliğe Oynuyor

Küresel nükleer enerji kapasitesi artıyor ve Çin, planlanan projelerle ABD'yi geçerek liderlik koltuğuna oturabilir. Küresel elektrik talebinin artmasıyla ülkeler nükleer enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Planlanan projelerin tamamlanması durumunda, Çin'in toplam nükleer enerji kapasitesi ile ABD'yi geride bırakarak lider konuma geçmesi öngörülüyor. Mevcut ve planlanan projelere göre, dünya genelindeki nükleer enerji kapasitesinin büyük bir artış göstermesi bekleniyor.

ABD şu anda nükleer enerji üretiminde lider konumda olup kapasitesi 102 bin 475 megavat seviyesinde bulunuyor. Çin ise 60 bin 898 megavat kapasite ile üçüncü sırada yer alıyor, ancak yeni santrallerin devreye girmesiyle bu sıralamanın değişmesi bekleniyor. Tüm planlanan projelerin tamamlanması halinde, Çin'in 185 bin 812 megavat kapasiteye ulaşarak ilk sıraya yerleşmesi, ABD'nin 117 bin 910 megavat ile ikinci, Fransa'nın ise 75 bin 590 megavat ile üçüncü sırada kalması öngörülüyor.

Uganda, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerde de hızlı kapasite artışları bekleniyor. Nükleer enerjinin genişlemesi büyük ölçüde fisyon teknolojisine dayanıyor ve küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu sağlıyor. Füzyon teknolojisi ise uzun vadeli bir hedef olarak kalmaya devam ediyor.