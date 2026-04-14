Küresel Piyasalarda Abluka Endişesi ve Altın Piyasasında Düğün Alışverişi
Küresel Piyasalarda Abluka Endişesi ve Altın Piyasasında Düğün Alışverişi

14.04.2026 10:35
Hürmüz Boğazı'ndaki abluka açıklamaları petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltirken, altın fiyatlarındaki düşüş vatandaşları düğün alışverişine yönlendirdi.

Küresel piyasalar, Pakistan'daki müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki restleşme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka açıklaması nedeniyle çatışma korkularıyla yeni haftaya başladı. Petrol fiyatları yüzde 9.1 artışla 104.26 dolara çıktı ve Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri yüzde 18 sıçrama yaptı. Değerli madenler de kötü bir başlangıç yaparak spot altın yüzde 0.79 değer kaybetti ve gram altın 6 bin 774 TL'den işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki düşüş, Kapalıçarşı'da vatandaşlar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildi ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle takı alışverişi arttı. Özellikle bilezik ve gerdanlık satan kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Suriyeli müşteriler de daha hesaplı altın takı arayışına girdi. Kuyumcu Nazar Özsahakyan, geçen hafta altın takı tarafında hareketlilik olduğunu belirtti, ancak gram altının 6 bin 800 TL seviyesinin vatandaşa pahalı geldiğini ifade etti.

Altın takı tarafındaki artışta, İstanbul Jewelry Show fuarının etkisi olduğu vurgulandı. GÜMSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, fuarın beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü ve satışlarda artış yaşandığını söyledi. Gümüş tarafında oynaklığın devam ettiği, pırlanta tarafında da fuar etkisiyle hareketlilik başladığı belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
