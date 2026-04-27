Küresel Savunma Harcamaları Rekor Kırdı, Türkiye 18. Sırada

Küresel savunma harcamalarındaki artış, Türkiye için fırsat penceresi olarak görülüyor. Türkiye, 2025'te askeri harcamalarını 30 milyar dolara çıkararak dünyada 18. sırada yer aldı. Bu rakam, 2024'e göre yüzde 7,2, 2016'ya göre yüzde 94 artış gösterdi. SIPRI raporuna göre, küresel askeri harcamalar 2,9 trilyon dolarla rekor kırdı. Avrupa, yüzde 14 artışla 864 milyar dolara ulaşarak artışın lokomotifi oldu. Almanya, 114 milyar dolarla Avrupa'da en yüksek harcamayı yaparken, ABD harcamaları yüzde 7,5 azalarak 954 milyar dolara geriledi. Çin, 31 yıldır aralıksız artışla ikinci sırada yer alırken, Hindistan 92,1 milyar dolarla beşinci oldu. Küresel askeri harcamaların GSYİH'ye oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.