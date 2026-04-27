Küresel Savunma Harcamaları Rekor Kırdı, Türkiye 18. Sırada
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Savunma Harcamaları Rekor Kırdı, Türkiye 18. Sırada

27.04.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel askeri harcamalar 2025'te 2,9 trilyon dolarla rekor kırdı. Türkiye ise 30 milyar dolarlık harcamayla 18. sırada yer aldı.

Küresel savunma harcamalarındaki artış, Türkiye için fırsat penceresi olarak görülüyor. Türkiye, 2025'te askeri harcamalarını 30 milyar dolara çıkararak dünyada 18. sırada yer aldı. Bu rakam, 2024'e göre yüzde 7,2, 2016'ya göre yüzde 94 artış gösterdi. SIPRI raporuna göre, küresel askeri harcamalar 2,9 trilyon dolarla rekor kırdı. Avrupa, yüzde 14 artışla 864 milyar dolara ulaşarak artışın lokomotifi oldu. Almanya, 114 milyar dolarla Avrupa'da en yüksek harcamayı yaparken, ABD harcamaları yüzde 7,5 azalarak 954 milyar dolara geriledi. Çin, 31 yıldır aralıksız artışla ikinci sırada yer alırken, Hindistan 92,1 milyar dolarla beşinci oldu. Küresel askeri harcamaların GSYİH'ye oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:00:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.