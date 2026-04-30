Küresel Sumud Filosu, 11 teknesiyle irtibatın koptuğunu açıkladı

30.04.2026 01:00  Güncelleme: 01:06
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan filoya ait 11 teknesiyle irtibatın kesildiğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından AA'ya açıklama yaptı.

İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildirilen Küresel Sumud Filosu yetkilileri, 11 tekneyle irtibatın koptuğunu belirtti.

İspanyol aktivist bazı teknelerin ele geçirildiğini bildirdi

Filodaki aktivistlerden İspanyol mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu ifade ederek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İsrail basınından teknelere müdahale edildiği iddiası

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Kaynak: AA

