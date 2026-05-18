Sumud Filosu’ndan İsrail’e Tepki: Tüm Gözler Filistin'de

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu aktivisti mi Hoa Lee, İsrail ordusunun müdahalesine karşı, "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun." dedi.

Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan Lee, AA muhabirine konuştu.

Uluslararası sularda Gazze'ye doğru seferlerine devam ettiklerini belirten Lee, toplamda 33 gündür yolda olduğunu söyledi.

Lee, şimdiye kadar bazı teknelerin durdurulduğu haberini aldıklarını dile getirerek, dün gece tekne yakınlarında insansız hava araçları ve askeri gemiler belirlediklerini kaydetti.

Kendi teknelerine yönelik müdahale olmadığı bilgisini paylaşan Lee, "Bir insani yardım misyonu olarak şiddet içermeyen, küresel ve kolektif bir misyonla Gazze'deki kuşatmayı bir kez daha kırmak için yola çıktık." dedi.

Lee, İsrail ordusunun, filoya uluslararası sularda "teröristçe, yasa dışı ve suç teşkil edecek şekilde" müdahale ettiğini belirterek, "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun." diye konuştu.