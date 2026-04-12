Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İnsani Yardım İçin Yola Çıktı

12.04.2026 20:10
İspanya'nın Barselona Limanı'ndan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ambargoyu kırmak amacıyla yola çıktı. 80'den fazla tekne ve 70 ülkeden binlerce kişinin katıldığı bu girişim, uluslararası toplumdan destek talep ediyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırma, insani yardım ulaştırma ve Gazze'nin çığlığını dünyaya duyurma hedefiyle İspanya'nın Barselona Limanı'ndan yola çıktı. Filistin bayraklarıyla alkışlayan İspanyol halkının coşkulu uğurlaması eşliğinde hareket eden filo, 80'den fazla tekne ve 70 ülkeden binlerce kişiyle Gazze'ye ulaşmayı planlıyor.

Organizatörler, basın toplantısında ambargoyu kırma ve insan hakları savunma hedeflerini vurgulayarak uluslararası toplumdan destek istedi. Greenpeace İspanya Direktörü Eva Saldana, bu misyona katılmanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtirken, Open Arms direktörü Oscar Camps Avrupa'nın insan hakları konusundaki ikiyüzlü tutumunu eleştirdi. Filo, olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi yakın limanda geçirecek, ardından Akdeniz'de yolculuğuna devam edecek ve İsrail'in olası müdahalelerinden korkmadıklarını açıkladı.

Bu, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmak için ikinci girişimi; katılımı neredeyse iki kat artırarak stratejisini geliştirdi. Eylül 2025'teki ilk denemede İsrail güçleri filoyu durdurmuş, gönüllüleri gözaltına almış ve İsrail'e götürmüştü. Bu seferki hareket, uluslararası toplumda büyük bir dalga yaratırken, İsrail'in tepkisi girişimin zorluğunu vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Barselona, İspanya, Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

