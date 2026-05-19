Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

19.05.2026 18:08
Aktivist Rivara, İsrail'in müdahalesine karşı sakin ve kararlı olduklarını belirtti.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu aktivisti Lautaro Rivara, İsrail ordusunun müdahalesine karşı, "Son derece sakin, huzurlu ve kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu'na Latin Amerika bölgesinden katılan ve Gazze Şeridi'ne doğru Sirius teknesinde yoluna devam eden aktivist Rivara, AA muhabirine konuştu.

Uluslararası sularda yollarına devam ettiklerini ve Gazze sahiline ulaşmayı hedeflediklerini belirten Rivara, "saldırgan" İsrail'in müdahalesine hazır olduklarını, buna karşı çeşitli önlemler aldıklarını ve müdahalede "olası zararı en aza indirmeyi" hedeflediklerini kaydetti.

Aktivistlerin "fiziki güvenliğini garanti altına almak" için çok sayıda güvenlik eğitimi gerçekleştirdiklerini anlatan Rivara, "(İsrail'in müdahalesine karşı) Son derece sakin, huzurlu ve kararlıyız. Olabilecekleri sükunetle bekliyoruz." dedi.

Rivara, İsrail ordusunun "iletişim, seyrüsefer ve radar sistemlerini sabote etme" teknikleri kullandığını ve teknelerdeki aktivistleri "yasa dışı ve şiddet dolu bir şekilde basıp kaçırmayı" hedeflediklerini bildirdi.

Şimdiye kadar İsrail'in baskın düzenlediği teknelerdeki aktivistlerin "hukuki bir süreç olmadan ve yasa dışı şekilde alıkonulduğunu" aktaran Rivara, "Gazze, tüm dünyaya ihraç edilen ölüm teknolojileri ile sömürgeci şiddetin test edildiği devasa bir deney laboratuvarı." ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin İsrail'in "korsanlık eylemlerine" sesini yükselttiğinin farkında olduklarını kaydeden Rivara, "Hükümetler kanadından çok daha fazla baskıya, çok daha fazla cesarete ve kararlılığa ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Filoya katılmasına yönelik motivasyonu sorulan Rivara, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi Gazze için Filistin için insanlık için ve aynı zamanda kendi meşru savunmamız için yapıyoruz. Mevcut durum tam da Gazze Şeridi'nde insanlığın ve uluslararası hukukun tüm kırmızı çizgilerinin aşılmasına çok uzun zamandır göz yummuş olmamızdan kaynaklanmakta."

?İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

