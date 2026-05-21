Küresel Sumud Filosu Tahliyesi

Dışişleri Bakanlığı'nın kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk ve üçüncü ülke vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere bugün Ramon Havalimanı'na üç uçak seferi düzenlenecek.

Uçakların toplam yolcu kapasitesinin 400'ün üzerinde olduğu ve tahliye edilmeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye gelmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Özel uçakların da bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlandığı bildirildi.