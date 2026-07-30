Küresel Vizyon İçin Yeditepe

ÜNİVERSİTE tercihi yapacak öğrencilere önerilerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, günümüzde öğrencilere küresel bakış açısı kazandırmanın da yükseköğretimin önemli bir parçası haline geldiğini belirterek, "Bugün üniversite eğitimi, yalnızca meslek edinme süreci değil; farklı kültürlerle yaşamayı, birlikte üretmeyi ve küresel ölçekte düşünebilmeyi öğrenme yolculuğudur. Dünyaya açılan yol, kampüste başlıyor" dedi.

Yeditepe Üniversitesi, 42 ülkede 400'den fazla akademik iş birliği, farklı ülkelerden gelen bine yakın öğrencisi, 50'den fazla uluslararası akademisyeni ve binlerce mezunuyla, öğrencilerine dünyanın farklı kültürleriyle sürekli etkileşim halinde olma, birlikte yaşama ve öğrenme fırsatı sunuyor.

"Bugün üniversite eğitimi, yalnızca meslek edinme süreci değil; farklı kültürlerle yaşamayı, birlikte üretmeyi ve küresel ölçekte düşünebilmeyi öğrenme yolculuğudur" diyen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Yeditepe Üniversitesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri ve akademisyenleri aynı kampüste buluşturuyor, küresel ölçekte yaptığımız anlaşmalarla da öğrencilerimizin farklı ülkelerle etkileşim halinde olmasını sağlıyoruz. Böylece gençlerimize bu deneyimi mezun olmadan önce yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin başarılı profesyonelleri, kendi alanlarında uzmanlaşırken farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilen, değişime uyum sağlayan ve uluslararası ortamlarda değer üretebilen bireyler olacaktır" diye konuştu.

'DÜNYA YEDİTEPE'DE, YEDİTEPE DÜNYA'DA'

Prof. Dr. Durman, "Dünya Yeditepe'de, Yeditepe Dünya'da' anlayışımız da tam olarak bu yaklaşımı ifade ediyor. Dünyayı kampüsümüze taşıyor, öğrencilerimizi bilgi, araştırma, girişimcilik ve uluslararası iş birlikleriyle dünyanın her yerinde rekabet edebilecek donanımla yetiştiriyoruz. Üniversite tercihi yapacak gençlerin de seçecekleri üniversitenin kendilerine yaşam boyu sürecek küresel bir vizyon kazandırıp kazandırmayacağını değerlendirmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

'KAMPÜSTE KOZMOPOLİT YAŞAM'

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi, 30 yılda verdiği 65 binden fazla mezunu ve18 bine yakın öğrencisiyle büyük bir aileyi oluşturuyor. Kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi binlerce Yeditepeli, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası ortamda tercih edilen profesyoneller olarak kariyerlerini sürdürüyor. Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi, bine yakın yabancı uyruklu öğrencisi ve 50'den fazla uluslararası akademisyeniyle Türkiye'nin en kozmopolit kampüslerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD'den Çin'e, Hollanda'dan Avustralya'ya, İsveç'ten Nijerya'ya dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, aynı sınıfları, laboratuvarları ve sosyal yaşamı paylaşıyor; kültürlerini, deneyimlerini ve bakış açılarını kampüs yaşamına taşıyor. Böylece öğrenciler, mezun olmadan önce uluslararası çalışma ortamlarını da simüle ediyor. Üniversitenin akademik kadrosundaki uluslararası çeşitlilik ise farklı eğitim sistemleri ve araştırma kültürlerini Yeditepe Üniversitesi çatısı altında bir araya getiriyor.

'ULUSLARARASI EĞİTİM, KÜRESEL KARİYER'

"Yeditepe Üniversitesi'nde 13 fakülte ve 1 yüksekokulda 67 lisans ve 140'tan fazla lisansüstü program bulunuyor. Tamamına yakını İngilizce yürütülen eğitim programları, öğrenci değişim anlaşmaları, çift diploma olanakları ve uluslararası iş birlikleri sayesinde öğrenciler eğitim süreçlerinde uluslararası akademik çevrelerle güçlü bağlar kuruyor. İngilizce eğitim programının yanı sıra üç bölümünde Almanca, Fransızca ve Rusça eğitim veren üniversitede öğrenciler 7 farklı dil öğrenme olanağı da buluyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇİFT DİPLOMA ANLAŞMALARI:

"İşletme Bölümü - University of North Carolina Wilmington (ABD),

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü - Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya);

Ekonomi Bölümü - Huron Üniversitesi (Kanada)

Fizik Bölümü - Coe College (ABD);

Uluslararası Finans Bölümü - State University of New York at New Paltz (ABD);

Uluslararası Finans Bölümü - King's University College At the University of Western Ontario (Kanada)"

'KONFÜÇYÜS ENSTİTÜSÜ'

"Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'de üniversiteler bünyesinde kurulan 4 Konfüçyüs Enstitüsünden birine sahip. Çin Halk Cumhuriyeti Nankai Üniversitesi ile ortaklaşa kurulan Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Çince dil öğretimini ve kültürel alışverişi teşvik ediyor. Son 3 yıldır Tianjin'deki Nankai Üniversitesi'nde düzenlenen yaz kampları, eğitim fırsatları ve burslar yoluyla enstitü, Çin'de eğitimlerine devam etmeyi amaçlayan Türk öğrencilere destek veriyor.

'AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNİN YÖNETİCİLERİ YEDİTEPE'DEYDİ'

"Avrupa'daki yaklaşık 900 üniversiteyi temsil eden ve yükseköğretimde stratejik kararların şekillendiği en önemli platformlardan biri olarak kabul edilen Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) Yıllık Konferansı, tarihinde ilk kez, bu yıl Nisan ayında Türkiye'de gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen konferans kapsamında, 41 ülkeden 260 kurumdan rektörler, üniversite yöneticileri, politika yapıcılar ve uzmanlar olmak üzere yaklaşık 500 katılımcı İstanbul'da bir araya geldi. İki gün süren konferans, üniversiteleri, eğitim politikalarını, gençlerin geleceğini ve ülkelerin rekabet gücünü yakından ilgilendiren başlıkları gündeme taşıdı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS'

"Sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda yerkürenin en iyi üniversitelerinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi olan Yeditepe ayrıca, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Times Higher Education'ın uluslararası üniversiteler için hazırladığı 17 sıralamanın 17'sinde de yer alma başarısı gösterdi. Yeditepe Üniversitesi, Auburn University ve Birleşmiş Milletler tarafından kampüste açlığa dikkat çekmek amacıyla kurulan

Universities Fighting World Hunger ve Presidents United to Solve Hunger organizasyonlarının Türkiye'den tek üyesi.

'TEKNOPARK İSTANBUL'DA TEKNOLOJİ MERKEZ ÜSSÜ'

"Araştırma odaklı yapısıyla öne çıkan Yeditepe Üniversitesi, 500'den fazla laboratuvarıyla güçlü laboratuvar altyapısı, 14 araştırma merkezi ve uluslararası projeleriyle öğrencilerini bilgi üreten bireyler olarak yetiştiriyor.

"Yeditepe Üniversitesi, bu akademik yıl içerisinde Teknopark İstanbul bünyesinde 'Girişim Stüdyosu (Venture Studio)', 'Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile 'Karbon Çözümleri Laboratuvarı' olmak üzere üç ayrı birimi hayata geçirdi. Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Merkez Üssü olarak adlandırılan merkezde, Avrupa'nın en büyük uygulamalı araştırma kuruluşlarından biri olan Fraunhofer Enstitüsü ve IIB ile yapay zeka alanında iş birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda teknoloji projesinin yürütülmesi hedefleniyor. Merkezde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, startup'ların kurulması, fon sağlayıcı kurumların sürece dahil olması ve böylece fikirden ürüne giden tüm süreçlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

'MESLEK HAYATININ KISA BİR SİMÜLASYONU'

"Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi ile Mezunlar Derneği'nin çalışmaları, uzun-kısa dönem staj olanakları ve eğitim içi uygulamalarıyla Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine meslek hayatlarının kısa bir simülasyonunu sunuyor. Öğrenciler, iş dünyası ile kampüste tanışıyor ve kariyer hayatlarındaki ilk adımlarını kampüsün dışına çıkmadan atma fırsatı yakalıyor. Mezunların yaklaşık yüzde 60'ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor.

'ABD DİPLOMASINA EŞDEĞER DİPLOMA'

"Yeditepe Üniversitesi'nin fakültelerinin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, öğrencilere uluslararası rekabet gücü kazandırıyor. Örneğin, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, CODA akreditasyonu sayesinde ABD diplomasına eşdeğer bir diploma alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diş hekimliği mezunlarıyla aynı hak ve ayrıcalıklara sahip oluyor.

'ÜNİVERSİTEDE YAŞAM VE SOSYAL OLANAKLAR'

"Kampüs içindeki yurtları, yeşillikler içinde dinlenme alanları ve kafeler, spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzları, market, banka gibi olanaklarıyla öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını kampüs dışına çıkmadan karşılayabileceği bir yerleşime sahip olan Yeditepe Üniversitesi'nde, 50 öğrenci kulübünün yanı sıra 38 branşta faaliyet gösteren başarılı 55 spor takımı bulunuyor. Öğretim üyelerinin danışmanlığında, öğrenci kulüplerinin organizasyonu ile kültür, sanat, bilim ve spor başta olmak üzere birçok alanda, her yıl yüzlerce etkinlik ve topluma dokunan çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor.

"Ayrıca üniversitenin çeşitli birimlerinde derslerini aksatmayacak şekilde, belirli zamanlarda çalışan bazı öğrenciler, yemek veya ulaşım bursu hakkına sahip oluyorlar.