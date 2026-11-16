Kurne, Amman'da tanıtılan Cebelü't-Tac'ta Hicaz Demiryolu'nun etkisini anlattı - Son Dakika
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Kurne, Amman'da tanıtılan Cebelü't-Tac'ta Hicaz Demiryolu'nun etkisini anlattı

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Ürdünlü yazar Mustafa el-Kurne'nin kaleme aldığı Cebelü't-Tac romanı, Amman Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı. Kurne, etkinlikte Hicaz Demiryolu'nun Amman'ın çehresini değiştirdiğini anlattı ve tanıtım soru-cevapla sona erdi.

Amman Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), bir Osmanlı kasabasından Ürdün'ün başkentine dönüşen Amman kentinin tarihine ışık tutan Ürdünlü yazar Mustafa el-Kurne'nin kaleme aldığı "Cebelü't-Tac" romanı tanıtıldı.

Amman'daki YEE Türk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, YEE Amman Koordinatörü Zeliha Eliaçık, romanın yazarı Mustafa el-Kurne, Ürdün Yazarlar ve Edebiyatçılar Cemiyeti üyeleri ile Ürdünlü ve Türk edebiyatseverler katıldı. Etkinliğin sunuculuğunu ise Tanburi Cemil Bey'in ailesinden Muhammed Fahri Tanburi yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eliaçık, Ürdünlü yazar Kurne'nin "Cebelü't-Tac" adlı romanının tanıtımı için düzenlenen edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Her şehrin bir tarihi ve hafızası bulunduğunu, "Cebelü't-Tac" romanının Amman kentinin tarihi hafızasının korunmasında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Eliaçık, şunları kaydetti:

"Cebelü't-Tac romanı bizi Amman'ın geçmişine götürüyor ve Amman'da yaşayan halkın farklı yönlerini bize tanıtıyor. Kitapta Osmanlı döneminden ve Kafkasya'dan yapılan göçlerden bahsedilmesi özellikle dikkatimi çekti. Bu konu kalbime çok yakın; çünkü benim ailemin kökenleri de Kafkasya'ya dayanıyor. Bu nedenle bu hikayenin ortak tarihimizi hatırlatan çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum."

Hicaz Demiryolu Projesi Amman'ın çehresini değiştirdi

Etkinlikte konuşan romanın yazarı Kurne, kitabına adını verdiği Amman'ın eski mahallelerinden Cebelü't-Tac'da doğduğunu, ilk adımlarını bu mahallede attığını, çocukluğunun mahallenin dar sokaklarında geçtiğini söyledi.

"Cebelü't-Tac'ın hikayesi ne yalnızca bizim çocukluğumuzla başlar ne de bizim neslimizin anılarıyla sona erer." diyen Kurne, çocukluğunu geçirdiği Amman'ın tarihi mahallesinin Osmanlı dönemine kadar uzanan bir serüveni olduğunu kaydetti.

Osmanlı'nın son döneminde Amman kentinin yeni şekillenmeye başladığını söyleyen Kurne, "O günlerin Amman'ını hayal edelim: toprak yollar, yük taşıyan develer, tepeler arasında dolaşan süvariler, askeri üniformalarıyla Osmanlı askerleri, uzaklardan gelen sesler, yamaçlar ile yükseltilere dağılmış az sayıdaki ev. Hayat farklı bir ritimde akıyordu." ifadelerini kullandı.

Kurne, 20. asrın başlarında Hicaz Demiryolu Projesi'nin Amman'a ulaşmasıyla kentin çehresinin bir anda değiştiğini vurguladı.

Hicaz Demiryolu Projesi'nin Amman'a ulaşmasıyla kent ve Cebelü't-Tac Mahallesi için yeni bir hikayenin başladığını dile getiren Kurne, şunları kaydetti:

"Cebelü't-Tac'ı Osmanlı tarihinin duraklarına bağlayan bir hikaye: Amman'ın çehresini değiştiren tren, yani Hicaz Demiryolu. Amman halkının buharlı treni ilk kez gördüklerindeki şaşkınlığını hayal edebiliriz; tepeler ve vadiler arasından dumanlar savurarak ve uzak mesafelerden duyulan düdüğünü çalarak yolunu yaran o treni. İnsanların o güne dek bildiği tüm ulaşım araçlarından ne kadar da farklı bir manzaraydı."

Kurne, Amman Yunus Emre Enstitüsü'ne ve Koordinatör Eliaçık'a kitabının tanıtımı amacıyla ortam hazırladığı için teşekkür etti.

Tanıtım, Kurne'nin konuşmasının ardından soru-cevap etkinliği ile son buldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kurne, Amman'da tanıtılan Cebelü't-Tac'ta Hicaz Demiryolu'nun etkisini anlattı - Son Dakika
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