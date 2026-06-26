Kurşunlu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Kurşunlu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Kurşunlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen program, Kaymakamlık önünden Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kurşunlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve kurs çalışmalarını içeren tanıtım videosu izlendi.

Usta öğreticilere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli alanlardaki çalışmaların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Saliha Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, kurum müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.