Kurşunlu Han Kapatılmıyor

02.03.2026 13:10
Kurşunlu Han'ın kapatılma iddiaları asılsız. Tahliye süreci, sözleşme ihlali nedeniyle başlatıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Kastamonu'daki Kurşunlu Han'a yönelik 'kapatılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yürütülen işlemin, kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğunu duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kurşunlu Han için 2004'te imzalanan 20 yıllık kira sözleşmesinin 4 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiği, sözleşme bitiminde ise taşınmaz için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni bir kira sözleşmesi düzenlendiği belirtildi. Ancak taşınmazda sözleşmeye aykırı şekilde alkol satışı yapıldığı ve tarihi yapının niteliği ile vakıf kültürüyle bağdaşmayan eğlence organizasyonları düzenlendiğinin tespit edildiği kaydedilerek, bu durumun sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve kira süresinin dolmuş olması nedeniyle 28 Kasım 2025'te işletmeciye yazılı bildirim yapılarak yıl sonunda taşınmazın teslim edilmesinin istendiği ifade edildi.

İşletmeci firmanın avukatları aracılığıyla yürütülen yazışmalara rağmen taşınmazın süresi içinde teslim edilmediği, bunun üzerine 5 Ocak 2026'da Kastamonu Valiliği'ne tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla resmi başvuruda bulunulduğu kaydedildi. İşletmecinin konuyu yargıya taşıyarak ihtiyati tedbir kararı aldığı ancak daha sonra mahkemenin 19 Şubat 2026 tarihli duruşmada söz konusu tedbir kararını kaldırdığı aktarıldı.

TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, bu gelişme üzerine 21 Şubat'ta Kastamonu Valiliği'ne yeniden tahliye talebinde bulunulduğu, Valilik tarafından 27 Şubat'ta firmaya tebligat yapılarak 6 Mart'a kadar süre verildiği, belirtilen tarihe kadar taşınmazın teslim edilmemesi halinde 9 Mart tarihinde kolluk kuvvetleri ile tahliye işleminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi bulunan Kurşunlu Han'ın kapatılmasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı vurgulanarak, yürütülen işlemin kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

