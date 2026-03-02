Kurşunlu Han Kapatılmıyor, Tahliye Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurşunlu Han Kapatılmıyor, Tahliye Süreci Devam Ediyor

02.03.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kurşunlu Han'ın kapatılmadığını, hukuki tahliye süreci yürütüldüğünü açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Kurşunlu Han'a yönelik "kapatılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yürütülen işlemin, kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğunu kaydetti.

Genel Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kurşunlu Han için 2004'te imzalanan 20 yıllık kira sözleşmesinin 4 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiği, sözleşme bitiminde ise taşınmaz için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni bir kira sözleşmesi düzenlendiği belirtildi.

Ancak taşınmazda sözleşmeye aykırı şekilde alkol satışı yapıldığı ve tarihi yapının niteliği ile vakıf kültürüyle bağdaşmayan eğlence organizasyonları düzenlendiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu durumun sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve kira süresinin dolmuş olması nedeniyle 28 Kasım 2025'te işletmeciye yazılı bildirim yapılarak yıl sonunda taşınmazın teslim edilmesinin istendiği aktarıldı.

İşletmeci firmanın avukatları aracılığıyla yürütülen yazışmalara rağmen taşınmazın süresi içinde teslim edilmediği, bunun üzerine 5 Ocak 2026'da Kastamonu Valiliğine tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla resmi başvuruda bulunulduğu dile getirildi.

İşletmecinin konuyu yargıya taşıyarak ihtiyati tedbir kararı aldığı, ancak mahkemenin 19 Şubat 2026 tarihli duruşmada söz konusu tedbir kararını kaldırdığı hatırlatıldı.

Tahliye gerçekleştirilecek

Açıklamada, bu gelişme üzerine 21 Şubat'ta Kastamonu Valiliğine yeniden tahliye talebinde bulunulduğu, Valilik tarafından 27 Şubat'ta firmaya tebligat yapılarak 6 Mart'a kadar süre verildiği bildirilirken, belirtilen tarihe kadar taşınmazın teslim edilmemesi halinde 9 Mart tarihinde kolluk kuvvetleri ile tahliye işleminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi bulunan Kurşunlu Han'ın kapatılmasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yürütülen işlemin kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurşunlu Han Kapatılmıyor, Tahliye Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:24:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kurşunlu Han Kapatılmıyor, Tahliye Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.