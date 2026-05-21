Kurt, 50 koyunu öldürdü; Birlikten yeni koyun desteği
Kurt, 50 koyunu öldürdü; Birlikten yeni koyun desteği

21.05.2026 16:28
Nevşehir'de kurt saldırısında 50 koyununu kaybeden besiciye, damızlık birliğinden 50 koyun verildi.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde ağıldaki 50 koyunu kurt tarafından öldürülen besici İsa Özhan'a, Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 50 koyun verildi.

Acıgöl ilçesi İnallı köyünde 12 Mayıs'ta sabah saatlerinde 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Koyunlardan 50'si öldü, 8'i yaralandı. Sabah ağıla girdiğinde koyunların öldüğünü gören İsa Özhan, zararının büyük olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi yaşadığı zarardan dolayı büyük üzüntü duyan ve yardım isteyen Özhan için Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği harekete geçti. Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Soner Güven tarafından, sağlanan toplam 50 koyun Özhan'a teslim edildi. Özhan da sağladıkları destekten dolayı Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkililerine ve üye koyun yetiştiricilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

