Kurt Ağılda 6 Koyunu Telef Etti

Denizli'nin Honaz ilçesinde ağıla giren kurt, 6 koyunu telef etti.
Kızılyer Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mustafa Akbay, ağılındaki 6 koyunun telef edildiğini görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Koyunların ağıla giren kurdun saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. Koyunlar açılan çukura gömüldü.
Besici Akbay, gazetecilere kurbanlık için beslediği hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.
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