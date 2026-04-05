Kurt Mahalleye İndi

ADANA'nın Feke ilçesinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, mahalleye indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün saat 06.30 sıralarında Feke ilçesinde doğada aç kaldığı tahmin edilen kurt, Gedikli Mahallesi'ne gelerek sokak aralarında yiyecek aradı. Kurdun yiyecek aradığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun sokak boyunca ilerlediği, çevreyi kontrol ettikten bir süre sonra gözden kaybolduğu yer aldı.
