Kurt Saldırısında Hayatta Kalan Yavru Köpekler İyileşiyor - Son Dakika
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Kurt Saldırısında Hayatta Kalan Yavru Köpekler İyileşiyor

Kurt Saldırısında Hayatta Kalan Yavru Köpekler İyileşiyor

Kars'ın Göldalı köyünde kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusundan 6'sı hayatta kaldı. Dumanoğlu çifti, yavru köpeklere biberonla süt vererek baktıktan sonra, artık normal beslenmeye geçtiklerini ifade etti.

11.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:33
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KARS'ın Göldalı köyünde Sevilay (55) ve Ömer Dumanoğlu (57) çiftinin, kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusundan 6'sı hayata tutundu. Sütten kesilen yavru köpekler, normal beslenmeye başladı.

Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Sevilay ve Ömer Dumanoğlu çiftinin 'Fino' cinsi köpeği 'Maria', 2024 yılının Aralık ayının son haftası 8 yavru dünyaya getirdi. Dumanoğlu ailesine ait evin samanlığında yavrularına bakan köpek, birkaç gün sonra kurt saldırısında öldü. Ömer Dumanoğlu, gözleri bile açılmayan yavrular için uygun bir bakımevi bulamayınca, yavru köpeklere kendisi bakmaya karar verdi. Kasa içine koydukları yavruları ahıra alan çift, bakımlarını da üstlendi. Çift, köpek yavrularını, ineklerden sağdıkları sütü sulandırıp biberona koyarak besledi. Yavrulardan 2'si ölen 2'sini de sahiplendiren Dumanoğlu ailesi, kalan 4'üne de kendileri bakmaya devam ediyor. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve biberonla beslemeyi bıraktıklarını belirten Ömer Dumanoğlu, Artık yavru köpekler diğerleri gibi 'yal' ismi verilen arpa ununun kaynatılmasıyla oluşan karışımla besliyoruz. Biberonu bıraktık. Kendi kendilerine yemeği ve yemek bulmayı öğrendiler. Artık onlara 'Keleş', 'Lagal', 'Yeriş' ve 'Bala' isimleri ile sesleniyoruz. Yavrunun ikisi doğuştan kuyruksuz. Bizdeki 4 yavru gibi sahiplendirdiğimiz iki yavrunun da sağlık durumları çok iyi diye konuştu.

Haber-Kamera Bedir ALTUNOK KARS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurt Saldırısında Hayatta Kalan Yavru Köpekler İyileşiyor - Son Dakika

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