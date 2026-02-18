Kürt Sorununda Yeni İlerleme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kürt Sorununda Yeni İlerleme Çağrısı

18.02.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Kaya, Kürt meselesinde siyasi irade ve yasa önerileri için eylem planı çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin, "Siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz olarak bir siyasi irade ortaya koyup, raporun çerçevesini çizdiği süreç yasalarını, demokratik ve hukuk devletinde eksikliklerin giderilmesi ya da daha kamil manada bir demokrasi hedeflenmesi için ortaya konulmuş önerilerin süratle yasalaştırılmasına dair bir eylem planını ortaya koymamız lazım" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak raporu tartışmak ve sonuca bağlamak için 21'inci ve son kez kez topladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti gruplarına 10 dakikalık söz verildi.

İlk sözü alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kürt meselesinin çözümünde "çok kritik bir eşiğin" aşılmak üzere olduğunu belirterek, sorunun çözümünde geçmişten günümüze rol alan siyasetçilere teşekkür etti.

Sürecin hedefinin sadece belli bir örgütün feshi, tasfiyesi veya silah bırakması olamması gerektiğini belirten Kaya, "Ülkemizde yeni bir başlangıca ve tüm mağduriyetlerin giderildiği, herkesin ayrım yapılmaksızın kucaklanarak büyük bir toplumsal bütünleşmeye vesile olması, grubumuzu oluşturan partilerin ortak arzusudur" dedi.

Kürt sorununda kalıcı bir çözüm için yalnızca sonuçların değil nedenlerinde ele alınması gerektiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu belgenin Meclisimizin ve kamuoyunun takdirine sunulmasından sonra siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz olarak bir siyasi irade ortaya koyup, raporun çerçevesini çizdiği süreç yasalarını, demokratik ve hukuk devletinde eksikliklerin giderilmesi ya da daha kamil manada bir demokrasi hedeflenmesi için ortaya konulmuş önerilerin süratle yasalaştırılmasına dair bir eylem planını ortaya koymamız lazım."

Bu raporun çok önemli çabalarla ortaya çıktığını ve tarihimizde çok önemli bir siyasi uzlaşı belgesi olduğunun farkında olarak, burada mutabık kaldığımız konuların yasalaşması sürecinin özellikle bu komisyonda bu rapora destek veren tüm partilerin ve milletvekillerinin ortak sorumluluğu olduğu inancıyla, bu raporda yer alan hususlardaki eylem planlarının yasalaştırılmasına grubumuz adına her türlü katkıyı vereceğimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürt Sorununda Yeni İlerleme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:25:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kürt Sorununda Yeni İlerleme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.