Kurt Yiyecek Aramak İçin Yola İndi

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Muş'ta aç kalan kurt yola indi

MUŞ - Muş'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışında yiyecek arayan bir kurt yola indi.

Muş'ta karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Muş-Kulp kara yoluna kadar indi. Şenyayla bölgesinde yol çalışmasından dönen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek arayan kurdu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Beyaz örtüyle kaplı dağlardan daha alçak rakımlı bölgelere inen yırtıcı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.