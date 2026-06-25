Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fırat Mahallesi Gürsel Caddesi 606. Sokak'ta 6 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yakında bulunan yük taşıma asansöründen de yararlanarak daireye ulaşıp yangına müdahale etti.
Dumandan etkilenen 3 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?