Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
25.06.2026 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük sağlık yolsuzluklarından birini ortaya çıkaran FBI, ölen kişilerin kimlik bilgilerini çalarak devletten milyonlarca dolar sızdıran dev bir şebekeyi çökertti. Cenaze evi çalışanlarına rüşvet vererek hayali hastalar yaratan ve federal bütçeden 27 milyon dolar çalan dolandırıcıların, bu paraları lüks otomobillere harcadığı saptandı.

ABD Adalet Bakanlığı, ülke tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı operasyonlarından birine imza attı. Aralarında Los Angeles merkezli hastane yöneticilerinin de bulunduğu şebekenin, hayatını kaybeden kişilerin kimlik bilgilerini çalarak devletten milyonlarca dolar sızdırdığı ve bu paralarla lüks araç koleksiyonları yaptığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal ajanlar, Los Angeles merkezli devasa bir sağlık dolandırıcılığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche tarafından koordine edilen ulusal çapmadaki soruşturma kapsamında, ölen insanların kimliklerini çalarak federal sağlık programı Medicare üzerinden 27 milyon dolarlık vurgun yapan bir suç ağı çökertildi. Ülke genelinde 45 eyalette yürütülen bu büyük operasyonlarda, toplamda 6,5 milyar dolarlık usulsüzlük tespit edilirken 455 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar

CENAZE EVİ ÇALIŞANLARI DA İŞİN İÇİNDE

Los Angeles federal mahkemesinde yargı süreci başlayan soruşturma dosyasına göre, Van Nuys bölgesinde dört ayrı hasta bakım merkezi (hospice) işleten 59 yaşındaki Oren David Shachar suç örgütünün merkezinde yer alıyor. Shachar’ın, hayatını kaybeden kişilerin kişisel bilgilerini ele geçirmek için cenaze evi çalışanları Abraham Shin ve Jeannie Choi ile iş birliği yaptığı belirlendi. Zanlının, ölen her bir kişinin kimlik bilgiisi karşılığında bu çalışanlara 1000 ila 3000 dolar arasında rüşvet ödediği ve bu hayali hastalar üzerinden devlete hiç verilmemiş hizmetlerin faturasını kestiği aktarıldı.

PARA PAHALI OTOMOBİLLER VE LÜKS YAŞAMA HARCANDI 

Federal ajanların düzenlediği baskınlar sonucunda, dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraların lüks tüketim mallarına harcandığı saptandı. Şüpheli Shachar'ın, bakım merkezinin kasasından doğrudan aktardığı 15 bin dolarlık peşinatla, piyasa değeri yaklaşık 530 bin dolar olan lüks bir Rolls-Royce Phantom model aracı kiralama yöntemiyle satın aldığı belgelendi. Yetkililer, haksız kazançla finanse edilen lüks araç koleksiyonlarına ve çeşitli mal varlıklarına el koydu.

Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
FBI Direktörü Kash Patel

CALIFORNIA USULSÜZLÜKLERİN ODAĞI HALİNE GELDİ

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve FBI Direktörü Kash Patel konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, özellikle California eyaletinin bu tarz usulsüzlüklerin odağı haline geldiğini vurguladı. Eyalette şimdiye kadar benzer gerekçelerle 800'e yakın hasta bakım merkezinin kapatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, kamu kaynaklarının kötüye kullanımına karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Soruşturma kapsamında ayrıca sahte ilaç reçeteleri üzerinden devleti 178 milyon dolar zarara uğratan farklı isimler hakkında da yasal işlem başlatılarak mal varlıklarına el konuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Son Dakika

Son Dakika Dolandırıcılık Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
25 kilo birden verdi Ali Poyrazoğlu’nu görenler tanıyamıyor 25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı Verdiği pozlar olay oldu Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

23:59
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
23:30
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:37
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 01:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.