Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar

ABD Adalet Bakanlığı, ülke tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı operasyonlarından birine imza attı. Aralarında Los Angeles merkezli hastane yöneticilerinin de bulunduğu şebekenin, hayatını kaybeden kişilerin kimlik bilgilerini çalarak devletten milyonlarca dolar sızdırdığı ve bu paralarla lüks araç koleksiyonları yaptığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal ajanlar, Los Angeles merkezli devasa bir sağlık dolandırıcılığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche tarafından koordine edilen ulusal çapmadaki soruşturma kapsamında, ölen insanların kimliklerini çalarak federal sağlık programı Medicare üzerinden 27 milyon dolarlık vurgun yapan bir suç ağı çökertildi. Ülke genelinde 45 eyalette yürütülen bu büyük operasyonlarda, toplamda 6,5 milyar dolarlık usulsüzlük tespit edilirken 455 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

CENAZE EVİ ÇALIŞANLARI DA İŞİN İÇİNDE

Los Angeles federal mahkemesinde yargı süreci başlayan soruşturma dosyasına göre, Van Nuys bölgesinde dört ayrı hasta bakım merkezi (hospice) işleten 59 yaşındaki Oren David Shachar suç örgütünün merkezinde yer alıyor. Shachar’ın, hayatını kaybeden kişilerin kişisel bilgilerini ele geçirmek için cenaze evi çalışanları Abraham Shin ve Jeannie Choi ile iş birliği yaptığı belirlendi. Zanlının, ölen her bir kişinin kimlik bilgiisi karşılığında bu çalışanlara 1000 ila 3000 dolar arasında rüşvet ödediği ve bu hayali hastalar üzerinden devlete hiç verilmemiş hizmetlerin faturasını kestiği aktarıldı.

PARA PAHALI OTOMOBİLLER VE LÜKS YAŞAMA HARCANDI

Federal ajanların düzenlediği baskınlar sonucunda, dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraların lüks tüketim mallarına harcandığı saptandı. Şüpheli Shachar'ın, bakım merkezinin kasasından doğrudan aktardığı 15 bin dolarlık peşinatla, piyasa değeri yaklaşık 530 bin dolar olan lüks bir Rolls-Royce Phantom model aracı kiralama yöntemiyle satın aldığı belgelendi. Yetkililer, haksız kazançla finanse edilen lüks araç koleksiyonlarına ve çeşitli mal varlıklarına el koydu.

FBI Direktörü Kash Patel

CALIFORNIA USULSÜZLÜKLERİN ODAĞI HALİNE GELDİ

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve FBI Direktörü Kash Patel konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, özellikle California eyaletinin bu tarz usulsüzlüklerin odağı haline geldiğini vurguladı. Eyalette şimdiye kadar benzer gerekçelerle 800'e yakın hasta bakım merkezinin kapatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, kamu kaynaklarının kötüye kullanımına karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Soruşturma kapsamında ayrıca sahte ilaç reçeteleri üzerinden devleti 178 milyon dolar zarara uğratan farklı isimler hakkında da yasal işlem başlatılarak mal varlıklarına el konuldu.