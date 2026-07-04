Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Akçalı köyünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen biçerdöver, köy yolunda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Biçerdöver Devri, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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