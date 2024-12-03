Kurtalan'da Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kurtalan'da Engelliler Günü Etkinliği

Kurtalan'da, Dünya Engelliler Günü'nde toplumsal farkındalık artırmak için etkinlik düzenlendi.

03.12.2024 16:46
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Siirt Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, engellilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Sadoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sadece engellilerin hatırlandığı bir gün olarak değil, her gün onları düşünerek planlamalar yapmamız gerektiğini hatırlatan bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Engelli bireylerimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarını engelleyen tüm bariyerleri kaldırmak için çaba göstermeliyiz. Onların da hayatımızın her alanında yer alması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak, hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin de toplumun engellilere bakış açısının iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Serin, "Engelli bireylere sunulan imkanlar bir lütuf değil, onların doğuştan sahip olduğu haklardır. Unutulmamalıdır ki asıl engeller insanın kalbinde ve beynindedir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, engellilere yönelik çalışmalarıyla tanınan Kurtalan Engelliler Derneği Başkanı Yahya Menak'a Kaymakam Serin tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlikte daha sonra katılımcılar ve engelli çocuklar birlikte pasta kesti, Kaymakam Serin ve protokol üyeleri engelli bireylerle müzik eşliğinde halay çekti.

Programda engelli çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Samet Serin'in eşi Şefika Serin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir, Siirt ve Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kurum müdürleri, ilçedeki özel bir rehabilitasyon merkezinde hizmet alan öğrenciler ve merkezin yöneticileri ile engelli bireyler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurtalan'da Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

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