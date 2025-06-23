Siirt'in Kurtalan ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konakpınar köyünde bir ineğin su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da İnek Su Kuyusundan Kurtarıldı - Son Dakika
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