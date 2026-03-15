Kurtalan\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
