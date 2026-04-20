Kurtaran-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi
Kurtaran-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

20.04.2026 17:29
Deniz kazası senaryosu ile gerçekleştirilen Kurtaran-2026 tatbikatında kazazedeler kurtarıldı.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci gününde senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nün açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı pilot, 365 metreye kadar dalma imkanına sahip Atmosferik Dalış Sisteminin kontrollerini yaparak hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra denizaltıya acil yaşam destek paketiyle ihtiyacı olan malzemeler ulaştırıldı.

Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında kazazedeler, serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıkarıldı.

Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler, tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

Tatbikata katılan uçak, TCG Alemdar gemisinde bulunan komutanları selamladı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
