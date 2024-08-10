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Kurtboğazı Barajı'nda 500 metre misina ağ yakalandı

ANKARA - Ankara'nın içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı Barajı'nda 500 metre uzunluğunda misina ağ bulundu.

Merkezi Ankara'da bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu gönüllülerinin ihbarını değerlendiren Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ANFA personeli, gölden 500 metre misina ağ topladı. Ekipler ağlara takılan balıklardan canlı olanları suya bırakırken, ağa el koydu.

Kaçak avcıların olta balıkçılığı bile yaptırılmayan Kurtboğazı Barajı'nı mesken tuttuğunu belirten ASOF Başkanı M. Serkan İnanç, "Dünyanın her yerinde ve ülkemizdeki içme sularında olta balıkçılığı, su alım noktasına 300 metre yaklaşmadan yapılabilir. Bu durum 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda da net olarak belirtilmiş bir kanun maddesidir. Bizler yoğun iş stresinden uzaklaşıp ikametgahlarımıza yakın su kıyılarına gelerek olta balıkçılığı yaparken, aynı zamanda da buraların doğal güzelliğinin bozulmaması için çaba sarf edip yasadışı faaliyetlerin de engellenmesi için gönüllü olarak çalışıyoruz. Bir nevi doğanın gönüllü koruyucularıyız yani. Aslına bakılırsa son yıllarda artık yakaladığımız balıkları da evimize götürmeyip, ait olduğu suya tekrar bırakarak ülkemizde sportif balıkçılığın gelişmesi için de ayrıca çaba sarf ediyoruz. Ne yazık ki bizim koruduğumuz sahalardan yasak koyarak kanuna aykırı bir şekilde bizleri uzaklaştıranlar o sahalara sahip çıkmıyorlar. İşte en güzel örneği bugünkü olay" diye konuştu.

Dün akşam saat 21.00 civarlarında federasyona Kahramankazan ilçesindeki bir ASOF gönüllüsü tarafından Kurtboğazı Barajı'na ağ atılacağı yönünde ihbar geldiğini söyleyen İnanç, "Akşam 21.00'den bu yana verdiğimiz çabanın sonucunu bugün 14.00 civarında aldık ve Ankara'nın içme suyunu asıl kimler kirletiyor, kimler bu havzayı koruyor herkes bu olayla öğrenmiş oldu. Yasadışı avcılığın engellenmesi için doğa aşığı olta balıkçılarının bu sahalardan uzaklaştırılmaması gerekir. Yapmış olduğumuz ihbarı değerlendirip Ankara'nın içme suyundaki ağları toplayan Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve onlara destek olan ANFA güvenliğimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.