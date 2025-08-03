Kurtdağı Yayla Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Kurtdağı Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Kurtdağı Yayla Şenlikleri Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenlikte konuşan dernek başkanı İlyas Lemahmutoğlu, şenliğin 22 yıldır yapıldığını söyledi.

Şenliğe katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Lemahmutoğlu, "Ulusal ve yöresel sanatçılarımızın sahne aldığı şenlikte Karadeniz müziğinin önemli seslerini Çaykaralı halkımız ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşmanın öne çıktığı şenlikte halkımızı, insanlarımızın kaynaşmalarını ve birbirleri ile kucaklaşmalarını görmek bizleri fazlası ile mutlu etmiştir." diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar yöresel şarkılar eşliğinde horon oynadı.

Festivale, Çaykara Kaymakam Vekili Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da katıldı.