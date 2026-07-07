Kurtlar 29 Koyunu Telef Etti

Mersin'in Silifke ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 29 koyun telef oldu.
Akdere Mahallesi'nde yaşayan Hümmet Koyun, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde küçükbaş hayvanlarından bazılarının telef olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 29 koyunun telef olduğu olaya ilişkin inceleme başlattı.
Mahalle muhtarı Mehmet Kunt, gazetecilere, son günlerde mahallelerinde çok fazla kurt görülmeye başlandığını kaydetti.
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