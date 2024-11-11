Kurtlar, Karasu'da Köpeği Götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtlar, Karasu'da Köpeği Götürdü

Kurtlar, Karasu\'da Köpeği Götürdü

Karasu'da kurtların saldırısına uğrayan köpek, güvenlik kamerasında görüntülendi.

11.11.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde köpeklerinin çalındığını düşünen aile, evcil hayvanlarının kurtların saldırısına uğradığını, güvenlik kamerasını kontrol edince öğrendi.

Kuzuluk Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde köpek besleyen Baş ailesi, sabah saatlerinde yemek vermek için gittiklerinde 6 aylık yavrunun kulübede olmadığını gördü.

Çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca köpeklerinin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerası görüntülerini izledikleri sırada yavrunun gece saatlerinde bahçeye girip saldıran 2 kurt tarafından götürüldüğünü anladı.

Köpeğin sahibi Sevgi Baş, gazetecilere, sabah kalktığında tavukları ve köpeği beslemek için bahçeye çıktığını anlatarak, "Baktım köpek yok. Tasmasını hiçbir zaman çıkarmazdı. Eşim, 'Köpeklerin peşine gitmiştir, gelir.' dedi. Oğlum kamerayı açınca gördük. İki kurt, yuvasından çıkaramadılar. Yoldan araba geçince kurtlar fındıklığa kaçtı. Köpeğimiz kulübeden çıkınca de geri gelip götürdüler. Mücadele etmiş ama kendini kurtaramamış." diye konuştu.

Ailenin oğlu Emirhan Baş da köpeği yeni sahiplendiklerini aktararak, "Altı aylık yavruydu. Bölgede 1,5 ay önce karşı komşumuzun köpeğine de kurtlar saldırmıştı. Bir gece önce de başka bir komşumuzun iki köpeğini aldılar. Kurt olup olmadığı belli değildi. Bizimkinde ise kamerada iki kurdun gelip alıp götürdüğünü gördük." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Karasu, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtlar, Karasu'da Köpeği Götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:51:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtlar, Karasu'da Köpeği Götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.