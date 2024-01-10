Kurtların köpeğe saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı

Operatörün köpeği ile kurtların kapışmasını çektiği görüntü sosyal medyada tepki topladı

Caner Değirmenci "Farklı yorumlar yapıldı. Köpeğimizle ilgili bir sıkıntı yok. Durumu gayet iyi"

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında kurdun köpeğe saldırısı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çat köyünde ikamet eden ve bir şantiyede iş makinası operatörü olarak görev yapan Caner Değirmenci, yol açma çalışması yaparken iki kurt ile karşılaştı. Bu esnada yanında bulunan köpeği ile kurtlar bir anda kapışmaya başladı. Cep telefonuyla bu anları çeken operatör Caner Değirmenci görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı.

Caner Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün iş makinası ile yolu açtıktan sonra yanımda bulunan köpeğim ve bir anda kurtlarla karşı karşıya kaldık. Kurtlar köpeğime bir anda kapmaya çalıştılar. Bunu o sırada çekemedim. Ondan sonra kurtlarla köpeğin mücadelesini çekmeye başladım. Böyle bir olay ilk kez başıma geldiği için çok heyecanlıydım. Daha öncede doğal yaşamdan çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştım. Ama bu çok fazla ilgi gördü. Farklı yorumlar yapıldı. Köpeğimizle ilgili bir sıkıntı yok. Durumu gayet iyi" diye konuştu.