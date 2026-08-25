Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. Yıl Dönümünü Kutladı

Kurtulmuş, Büyük Zafer\'in 104. Yıl Dönümünü Kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri için Afyonkarahisar'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak için Afyonkarahisar'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Şuhut Atatürk Evi'ndeki programa katıldı. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Kurtulmuş, Şuhut'taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programda yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Atatürk Evi'ni gezdi, anı defterini imzaladı ve yetkililerden binaya ilişkin bilgi aldı.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, TBMM Divan Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile vatandaşlar katıldı.

Kurtulmuş, daha sonra Zafer Haftası kutlamaları kapsamında temsili atlı birliklerini Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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